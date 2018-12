Condividi | Red 22:09 Ieri pomeriggio, nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha incontrato la stampa alla vigilia della partenza in Irpinia, dove domenica i suoi ragazzi affronteranno la Sidigas «Ad Avellino con mentalità e voglia di fare risultato»



SASSARI - Ieri pomeriggio (venerdì), nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha incontrato la stampa alla vigilia della partenza per Avellino, dove domenica i suoi ragazzi affronteranno la Sidigas. «Giusto il tempo di archiviare la partita di coppa contro Varese e dobbiamo concentrarci immediatamente sulla prossima gara di campionato ad Avellino, contro una squadra che ha un roster di altissimo livello, molto vicino alla qualità top di Milano», ha dichiarato il tecnico sassarese.



«Servirà una partita importante, dobbiamo cercare di giocare bene e prendere le cose positive fatti nei primi tre quarti con Varese. E’ una squadra che ha fisicità importante e giocatori di talento e di uno contro uno di primissima fascia. Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo metterlo in pratica. Quindi testa ad Avellino per cercare di fare risultato, che sarebbe molto importante per il campionato, vista la classifica corta come non mai negli ultimi anni, per posizionarci nella metà alta della classifica», ha proseguito coach Esposito.



«Ripartiamo dalle cose buone fatte nelle ultime gare e cerchiamo di non ripetere gli stessi errori, soprattutto in relazione al ritmo e alla gestione del vantaggio. Saremo ad Avellino senza Petteway, stiamo facendo delle valutazioni che riguarderanno anche tutto il gruppo nel complesso, e vedremo se e come guardare al mercato. I ragazzi sono consci di ciò che abbiamo sbagliato – chiosa Vincenzo Esposito - così come sono consci di quello che abbiamo fatto bene, l’importante sarà avere la lucidità e la mentalità per eliminare ogni volta qualcuno degli errori fatti e migliorare sempre nei dettagli e nelle cose ben fatte».



Nella foto: coach Vincenzo Esposito Commenti SASSARI - Ieri pomeriggio (venerdì), nella Club house societaria, il coach del Banco di Sardegna Dinamo Sassari Vincenzo Esposito ha incontrato la stampa alla vigilia della partenza per Avellino, dove domenica i suoi ragazzi affronteranno la Sidigas. «Giusto il tempo di archiviare la partita di coppa contro Varese e dobbiamo concentrarci immediatamente sulla prossima gara di campionato ad Avellino, contro una squadra che ha un roster di altissimo livello, molto vicino alla qualità top di Milano», ha dichiarato il tecnico sassarese.«Servirà una partita importante, dobbiamo cercare di giocare bene e prendere le cose positive fatti nei primi tre quarti con Varese. E’ una squadra che ha fisicità importante e giocatori di talento e di uno contro uno di primissima fascia. Sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo metterlo in pratica. Quindi testa ad Avellino per cercare di fare risultato, che sarebbe molto importante per il campionato, vista la classifica corta come non mai negli ultimi anni, per posizionarci nella metà alta della classifica», ha proseguito coach Esposito.«Ripartiamo dalle cose buone fatte nelle ultime gare e cerchiamo di non ripetere gli stessi errori, soprattutto in relazione al ritmo e alla gestione del vantaggio. Saremo ad Avellino senza Petteway, stiamo facendo delle valutazioni che riguarderanno anche tutto il gruppo nel complesso, e vedremo se e come guardare al mercato. I ragazzi sono consci di ciò che abbiamo sbagliato – chiosa Vincenzo Esposito - così come sono consci di quello che abbiamo fatto bene, l’importante sarà avere la lucidità e la mentalità per eliminare ogni volta qualcuno degli errori fatti e migliorare sempre nei dettagli e nelle cose ben fatte».Nella foto: coach Vincenzo Esposito