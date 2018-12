Condividi | Red 18:26 C’è la massima disponibilità della Regione autonoma della Sardegna a fornire tutto il supporto necessario alla Provincia di Nuoro per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche della Strada provinciale 3, resa inagibile da una frana Siniscola-Lodè: vertice in Provincia



NUORO - C’è la massima disponibilità della Regione autonoma della Sardegna a fornire tutto il supporto necessario alla Provincia di Nuoro per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche della Strada provinciale 3 Siniscola-Lodè, resa inagibile da una frana caduta il 29 ottobre. La situazione della strada è stata esaminata ieri mattina (venerdì), in un vertice convocato dal commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu.



La volontà della Regione di collaborare alla migliore e più rapida risoluzione è stata espressa dal capo di Gabinetto dell'Assessorato dei Lavori pubblici Mario Uras, che ha partecipato in rappresentanza dell'assessore Edoardo Balzarini. «Una volta ricevute le indicazioni da parte della Provincia sulle soluzioni che i geologi incaricati riterranno più sicure ed efficaci – ha dichiarato Uras – la Regione, che mette a disposizione, se necessarie, anche le proprie strutture tecniche, supporterà l'Ente per le eventuali coperture finanziarie». All'incontro, erano presenti anche il direttore del Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro Salvatore Mereu, il geologo Antonio Sanna, il geologo incaricato dalla Provincia Giorgia Laruffa, i tecnici dell'Ente ed i sindaci dei Comuni interessati.