Centro Trasfusionale, nuovi medici ad Alghero

ALGHERO - L’Ats Sardegna-Assl Sassari ha concluso positivamente la procedura di acquisizione del personale medico predisposta per il Centro Trasfusionale di Alghero. Nei giorni scorsi, ha preso servizio la prima dottoressa a supporto dell’équipe guidata dal responsabile del servizio Gioacchino Greco.



A gennaio, saranno acquisite dalla Struttura complessa per il reclutamento e selezione delle risorse umane dell’Ats Sardegna, altre due figure mediche. I professionisti saranno selezionati attraverso il bando indetto nelle scorse settimane.



In attesa dell'arrivo del nuovo personale, l'Ats Sardegna si è premurata di assegnare in via provvisoria un'ulteriore risorsa al reparto, per garantire una migliore attività assistenziale. L'Ats Sardegna-Assl Sassari ha ringraziato sia il personale medico, infermieristico e sanitario del Centro Trasfusionale di Alghero per l'impegno quotidiano e per l'abnegazione mostrata verso il proprio lavoro, sia gli utenti, che hanno compreso le tempistiche imposte dalla normativa e dettate dalle procedure di acquisizione del personale.