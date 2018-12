Condividi | Red 10:34 L’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, con propria Determinazione del 6 dicembre 2018, ha impegnato a favore del Comune la somma a valere sui finanziamenti Por Fesr Sardegna 2014/2020–Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Olmedo: un milione per l´efficientamento energetico



OLMEDO - L’Amministrazione comunale prosegue nel programma di interventi finalizzati all’efficientamento energetico e riqualificazione degli edifici pubblici. L’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, con propria Determinazione del 6 dicembre 2018, ha impegnato a favore del Comune di Olmedo la somma complessiva di un milione di euro a valere sui finanziamenti Por Fesr Sardegna 2014/2020–Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita”.



In particolare, 800mila euro saranno destinati alla struttura in cui sono ospitati l’Auditorium e la biblioteca comunale, con interventi che riguarderanno la coibentazione dell’involucro edilizio, la sostituzione dei serramenti, la sostituzione dei corpi illuminanti, l’installazione di sistemi di telecontrollo per ottimizzare i consumi energetici, il nuovo impianto elettrico, installazione di impianti di climatizzazione ed opere di edilizia, che consentiranno un significativo miglioramento dell’efficienza energetica dell’intero stabile.



Altri 200mila euro saranno destinati, all’installazione sullo stesso edificio di un impianto fotovoltaico con annesso sistema di accumulo dell’energia prodotta, per l’acquisto di un veicolo elettrico e l’installazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici. L’assessore comunale ai Lavori pubblici Fabio Pala ha espresso grande soddisfazione per l’importante risultato ottenuto, che premia la determinazione dell’Amministrazione e l’impegno dei tecnici comunali, che consentirà di riqualificare uno stabile di grande interesse per l’intera comunità, migliorandone l’efficienza energetica e riducendo al contempo i consumi di energia primaria e di emissioni inquinanti.



