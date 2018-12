Condividi | Red 23:09 Il trasporto dal Riviera del corallo al Cristoforo Colombo è stato effettuato con un C130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, con l’ausilio di una speciale culla termica Neonato gravissimo: volo Alghero-Genova



ALGHERO - Nel primo pomeriggio di oggi (venerdì), un bimbo nigeriano di dodici giorni, in gravi condizioni di salute, è stato trasportato con la massima urgenza da Alghero a Genova, per ricevere cure specialistiche all’Ospedale Gaslini. Il trasporto è stato effettuato da un C130J della 46esima Brigata aerea di Pisa, che è decollato dal “Riviera del corallo” intorno alle 16 ed è atterrato al “Cristoforo Colombo” dopo un’ora.



Qui, il piccolo è stato rapidamente trasportato in ambulanza, protetto da una culla termica, nella struttura ospedaliera. La richiesta di trasporto è pervenuta dalla Prefettura di Sassari alla Sala Situazioni di vertice del Comando della Squadra aerea, la sala operativa dell’Aeronautica militare che ha tra i propri compiti quello di autorizzare e gestire (in coordinamento con Prefetture, ospedali e Presidenza del Consiglio dei ministri) questo genere di trasporti su tutto il territorio nazionale, isole comprese.



