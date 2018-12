Condividi | Mariangela Pala 22:04 Hanno risposto in tanti all’appello della generosità ricoprendo di doni la scalinata della basilica di San Gavino. Buste di generi alimentari, prodotti e giocattoli per bambini hanno compiuto il Miracolo di Natale Sulla scalinata si ripete il Miracolo di Natale



PORTO TORRES - Hanno risposto in tanti all’appello della generosità ricoprendo di doni la scalinata della basilica di San Gavino. Buste di generi alimentari, prodotti e giocattoli per bambini hanno compiuto il Miracolo di Natale, un successo raggiunto grazie alla solidarietà dei portotorresi e all’impegno e alla dedizione di tanti volontari della Consulta e di tante associazioni che dalle 9 alle 21 hanno raccolto la bontà e l’altruismo che ancora una volta i cittadini hanno voluto dimostrare.



Soddisfazione è stata espressa da Marco Pireddu, uno dei principali ideatori della manifestazione insieme a don Michele Murgia, importata da Cagliari e giunta ormai alla sua quinta edizione. Un esempio che ha contagiato ormai 15 comuni della Sardegna i quali hanno colto l’dea lanciata da Gennaro Longobardi presentatore televisivo il primo a presentare la proposta. Tante le famiglie che hanno donato beni di prima necessità, cibo e giocattoli ai più bisognosi. E seppure mancavano le luci ad illuminare la scalinata quei doni riusciranno ad accendere il sorriso di chi è meno fortunato.



La mattina era cominciata con il flashmob capitanato dall'insegnante di ballo Max Rozzo, mentre l'attrice sassarese Daniela Carta si è esibita interpretando il Barbagianni per i bambini delle scuole. Nel pomeriggio l'arrivo di Babbo Natale e il flash mob della scuola Bsl Studio Danza. Altre sorprese sono state preparate dall'associzione Goccia D'oro e dall'Aget con la macchina addobbata da Pier Luigi Fiori. Padrino della manifestazione il campione di boxe: il turritano Tore Erittu. La distribuzione dei doni è stata affidata alla Caritas di San Gavino e dello Spirito Santo, oltre che alle Vicenziane e all'associazione di volontariato Anteas.