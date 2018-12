Condividi | Red 22:04 Prosegue l´azione della Guardia di finanza a contrasto della diffusione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Sequestrati 574,2grammi di hashish e 11,8grammi di marijuana. Arrestato uno spacciatore, mentre una persona è stata segnalato alla Prefettura Antidroga a Cagliari: Fiamme gialle in azione



CAGLIARI – Ieri (giovedì), la Guardia di finanza di Cagliari, durante le quotidiane attività di controllo economico del territorio a contrasto dei traffici illeciti, con particolare attenzione alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto un 20enne residente a Cagliari. Le attività di servizio hanno avuto origine durante una delle numerose attività di perlustrazione del territorio, durante il quale i Baschi verdi hanno notato, vicino ad uno stabile in via Castelli, un movimento di persone, che, per le modalità di svolgimento, risultava essere alquanto sospetto. Infatti, a seguito di mirata osservazione, i militari notavano che alcune persone, a piedi, si avvicinavano ad una persona che stazionava di fronte allo stabile, ricevevano un involucro ed in cambio consegnavano dei soldi.



I finanzieri hanno quindi sospettato un’attività di spaccio, circostanza che veniva confermata quando durante un controllo eseguito nei confronti di un ragazzo che si allontanava dal palazzo tenuto sotto osservazione dopo essersi intrattenuto con lo spacciatore, un 20enne di Capoterra, che veniva trovato in possesso di 1,4grammi di marijuana. La sostanza stata sequestrata ed il soggetto segnalato alla Prefettura di Cagliari. Avuta quindi la certezza dell’attività di spaccio, i Baschi verdi con le unità cinofile, hanno effettuato un controllo a carico dello spacciatore, il quale durante le operazioni, inviava dal proprio telefono cellulare un messaggio alla madre dicendo di “far sparire tutto”.



Le Fiamme gialle hanno effettuato una perquisizione nell'abitazione dello spacciatore dove hanno trovato, in uno zaino nella sua camera da letto, 574,2grammi di hashish divisi in 156 dosi e 10,4grammi di marijuana divisi in sette dosi. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e lo spacciatore, tratto in arresto, verrà processato, con rito direttissimo. Dall'inizio dell'anno, sono 365 le persone segnalate alla Prefettura, ventuno i denunciati e diciannove gli arrestati.