Domani, Steve Martin, disc jockey tra i più quotati a livello nazionale, sarà lo special guest del Blu Star di Ossi per una serata dedicata agli over 40 ed alla disco music degli Anni Settanta, Ottanta e Novanta La Festa degli antichi è ad Ossi



OSSI - Domani, sabato 22 dicembre, Steve Martin, disc jockey tra i più quotati a livello nazionale, sarà lo special guest del Blu star di Ossi per una serata dedicata agli over 40 ed alla disco music degli Anni Settanta, Ottanta e Novanta. Lo start è previsto per le 22.30. con il collaudato format degli Antichi al 100%, lo staff organizzatore specializzato in serate di qualità riservate ai giovani degli Anni Ottanta, dove l’unica musica ammessa è quella dell’epoca dei Bee Gees, il periodo in cui la disco divenne un fenomeno mondiale.



“Ritorno al Blu star”, questo il titolo della festa, è dunque l’appuntamento da non perdere per chi le discoteche le ha frequentate con i pantaloni a zampa di elefante ma, in particolar modo, sono chiamati all’appello gli amici della Siesta di Alghero, quelli che l’estate la facevano nella Riviera del corallo e che d’inverno si trasferivano ad Ossi.



Ad arricchire la consolle, ci saranno anche gli inossidabili DJs Zeno Pisu e Arturo Pirino, presenze storiche delle discoteche gestite dai fratelli Piero e Peppino Muresu. Inoltre, per gli appassionati dei ritmi latino americani, in una sala a loro dedicata, sarà possibile ballare la salsa, la bachata e la kizomba con i maestri di ballo Diego Nieddu ed Ayonis Lazaro.



