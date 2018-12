Condividi | M.P. 16:17 Babbo Natale si potrà attendere domani, sabato 22 dicembre alle 10.30 quando allievi, canottieri e canoisti solcheranno lo specchio d´acqua delle spiagge Acque Dolci e Scogliolungo, dove è previsto l´arrivo Rowing and Kayak Christmas allo Scogliolungo



PORTO TORRES - Babbo Natale arriva anche dal mare per rallegrare adulti e bambini. Si potrà attendere domani, sabato 22 dicembre alle 10.30 quando allievi, canottieri e canoisti solcheranno lo specchio d'acqua delle spiagge Acque Dolci e Scogliolungo, dove è previsto l'arrivo.



In collaborazione con l'Istituto d'istruzione superiore "M. Paglietti", la Lega navale italiana sezione "Golfo dell'Asinara" e i Kayakers Nord Sardegna, gli organizzatori accompagneranno Babbo Natale a bordo delle loro imbarcazioni per donare dolciumi natalizi.



Chiunque potrà assistere all'arrivo di Babbo Natale, ma sono invitati speciali l'associazione Insieme, gli scout Agesci e Cngei e l'associazione Filippide. Commenti PORTO TORRES - Babbo Natale arriva anche dal mare per rallegrare adulti e bambini. Si potrà attendere domani, sabato 22 dicembre alle 10.30 quando allievi, canottieri e canoisti solcheranno lo specchio d'acqua delle spiagge Acque Dolci e Scogliolungo, dove è previsto l'arrivo.In collaborazione con l'Istituto d'istruzione superiore "M. Paglietti", la Lega navale italiana sezione "Golfo dell'Asinara" e i Kayakers Nord Sardegna, gli organizzatori accompagneranno Babbo Natale a bordo delle loro imbarcazioni per donare dolciumi natalizi.Chiunque potrà assistere all'arrivo di Babbo Natale, ma sono invitati speciali l'associazione Insieme, gli scout Agesci e Cngei e l'associazione Filippide.