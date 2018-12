Condividi | Red 17:19 Gli ospiti del Centro residenziale anziani di Fertilia hanno donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile dieci piccoli cavallini colorati. Un pensiero speciale, giunto in occasione delle feste Pediatria Alghero: doni per i più piccoli



ALGHERO - Gli ospiti del Centro residenziale anziani di Fertilia hanno donato al Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile di Alghero dieci piccoli cavallini colorati. Un pensiero speciale, giunto in occasione delle feste, che consentirà ai bambini di trascorrere un Natale più sereno. Prevista la visita al reparto delle associazioni di motociclisti Ittirriolos di Ittiri e Rebotteris di Alghero per la consegna di un altro pensiero.



Nella foto: i cavallini per il Reparto di Pediatria