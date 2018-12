Condividi | S.O. 15:54 Sono soltanto due delle principali novità inserite nel nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal consiglio comunale di Alghero. Le dichiarazioni dell´assessore all´Ambiente Selva e del consigliere comunale Fadda Ecocentro aperto ai commercianti

Stop al volantinaggio selvaggio



ALGHERO - Approvato nei giorni scorsi in Consiglio comunale ad Alghero il nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Frutto di un articolato lavoro dell'ufficio Ambiente, il testo ha visto un lungo iter di concertazione nelle competenti commissioni prima dell'atteso via libera definitivo dell'aula di via Columbano. Il vecchio testo degli anni '90, infatti, non trovava più applicazione in molteplici condizioni e mal si adeguava al rinnovamento epocale a cui è andato incontro il servizio e la relativa normativa. Col nuovo documento, l’Amministrazione Comunale di Alghero recepisce i principi, le linee guida e le indicazioni contenute negli atti pianificatori degli enti superiori preposti, adattandoli alle specifiche peculiarità territoriali e socio economiche del territorio di Alghero e alle sue esigenze, al fine di implementare una corretta gestione dei rifiuti urbani: si definiscono inoltre gli standard di servizio garantiti ai propri cittadini, residenti e non, fissando le regole per una corretta gestione del servizio di igiene urbana nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.



«Si tratta di un atto atteso da anni, in linea col grande lavoro realizzato in città per ammodernare il servizio e rendere il territorio finalmente accogliente e decoroso» precisa l'assessore all'Ambiente Raniero Selva, che sottolinea le migliorie a cui è andato incontro il servizio in termini di efficienza ma soprattutto d'immagine. «Con la nuova organizzazione del cantiere e la nuova società che si occupa della nettezza urbana abbiamo recuperato il terreno perduto nell'ultimo decennio, potendo finalmente presentare una città accogliente, ordinata e decorosa agli occhi delle migliaia di turisti che annualmente scelgono la Riviera del corallo».



