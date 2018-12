Condividi | Red 16:23 Il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l´assessore comunale alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta hanno incontrato ieri, a Palazzo Ducale, il fotografo Francesco Merella, che ha presentato alla Giunta il calendario 2019, da lui realizzato in occasione del 70esimo anno della Cavalcata sarda Presentato il Calendario 2019 della Cavalcata sarda



SASSARI - Il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta hanno incontrato ieri (giovedì), a Palazzo Ducale, il fotografo Francesco Merella, che ha presentato alla Giunta il calendario 2019, da lui realizzato in occasione del 70esimo anno della Cavalcata sarda. «Il calendario è un ottimo modo per celebrare quest'importante anniversario», ha sottolineato l'assessora Palitta. «Merella è stato in grado di cogliere alcuni momenti salienti della nostra festa laica - ha chiosato il sindaco - ritraendo i volti delle donne e degli uomini di Sardegna».



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti SASSARI - Il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche culturali e turismo Manuela Palitta hanno incontrato ieri (giovedì), a Palazzo Ducale, il fotografo Francesco Merella, che ha presentato alla Giunta il calendario 2019, da lui realizzato in occasione del 70esimo anno della Cavalcata sarda. «Il calendario è un ottimo modo per celebrare quest'importante anniversario», ha sottolineato l'assessora Palitta. «Merella è stato in grado di cogliere alcuni momenti salienti della nostra festa laica - ha chiosato il sindaco - ritraendo i volti delle donne e degli uomini di Sardegna».Nella foto: un momento dell'incontro