Si è riunito ieri mattina, su convocazione dell´Ats Sardegna-Assl Sassari, il Comitato di Pediatria per analizzare l'evolversi della situazione dell'ambito territoriale di Alghero e di Olmedo. Sabato intanto la marcia delle mamme nel centro della città algherese Alghero: l´Assl chiama il Comitato Pediatria



ALGHERO - Si è riunito ieri mattina (giovedì), su convocazione dell'Ats Sardegna-Assl Sassari, il Comitato di Pediatria per analizzare l'evolversi della situazione dell'ambito territoriale di Alghero e di Olmedo. Nel corso della riunione, sono stati discussi i due elementi di novità rispetto al precedente incontro: la volontà espressa dai pediatri in servizio di non andare in deroga rispetto al limite imposto dai massimali e la richiesta effettuata da alcuni medici di base di non visitare i bambini di età compresa tra gli zero ed i sei anni. Alla luce di questi due fattori, è stato redatto un documento da inviare al Comitato regionale, con l'intento che possano essere adottate nuove soluzioni.