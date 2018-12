Condividi | M.P. 8:43 Così l’assessora alla Cultura, Mara Rassu risponde alla interrogazione presentata dal consigliere comunale Davide Tellini sull’allarme sicurezza relativa al groviglio di cavi posizionato sugli alberi Porto Torres: «nessun rischio sulle luci degli alberi»



PORTO TORRES - «Abbiamo subito questi problemi e l’abbiamo fatto presente sia all’azienda che alla struttura. Ho verificato, comunque, se ci fossero o meno pericoli per le persone e mi è stato assicurato dai tecnici dell’azienda che i cavi non erano in tensione. L’allarme sulla sicurezza non era, quindi, giustificato. Successivamente è stato interessato il nostro Ufficio Tecnico, che ha supervisionato l’intervento, in buona parte completato la scorsa settimana, e che monitorerà il completamento dello stesso». Così l’assessora alla Cultura, Mara Rassu risponde alla interrogazione presentata dal consigliere comunale Davide Tellini sull’allarme sicurezza relativa al groviglio di cavi posizionato sugli alberi delle piazze davanti al palazzo comunale per alimentare le decorazioni luminose.



Nei primi giorni di novembre l’assessora Rassu aveva dato indirizzi specifici al dirigente competente per la predisposizione delle installazioni luminose negli alberi di piazza della Consolata e piazza Umberto I. Sulla base degli indirizzi sono stati poi predisposti dagli uffici tutti gli atti per l’affidamento. «Purtroppo si sono verificati degli spiacevoli imprevisti – sottolinea l’assessora- La ditta assegnataria del servizio ha avuto numerose difficoltà e, non appena ne sono venuta a conoscenza, li ho segnalati in prima persona, nonostante non sia compito di un assessore verificare la qualità tecnica di un intervento». Commenti PORTO TORRES - «Abbiamo subito questi problemi e l’abbiamo fatto presente sia all’azienda che alla struttura. Ho verificato, comunque, se ci fossero o meno pericoli per le persone e mi è stato assicurato dai tecnici dell’azienda che i cavi non erano in tensione. L’allarme sulla sicurezza non era, quindi, giustificato. Successivamente è stato interessato il nostro Ufficio Tecnico, che ha supervisionato l’intervento, in buona parte completato la scorsa settimana, e che monitorerà il completamento dello stesso». Così l’assessora alla Cultura, Mara Rassu risponde alla interrogazione presentata dal consigliere comunale Davide Tellini sull’allarme sicurezza relativa al groviglio di cavi posizionato sugli alberi delle piazze davanti al palazzo comunale per alimentare le decorazioni luminose.Nei primi giorni di novembre l’assessora Rassu aveva dato indirizzi specifici al dirigente competente per la predisposizione delle installazioni luminose negli alberi di piazza della Consolata e piazza Umberto I. Sulla base degli indirizzi sono stati poi predisposti dagli uffici tutti gli atti per l’affidamento. «Purtroppo si sono verificati degli spiacevoli imprevisti – sottolinea l’assessora- La ditta assegnataria del servizio ha avuto numerose difficoltà e, non appena ne sono venuta a conoscenza, li ho segnalati in prima persona, nonostante non sia compito di un assessore verificare la qualità tecnica di un intervento».