Condividi | Red 10:11 Nella galleria Campeda-Bonorva, sulla linea Golfo Aranci-Macomer, è stato simulato lo svio di un treno causato dall´allagamento dei binari ed il soccorso ai viaggiatori, testato il flusso comunicativo fra il Gruppo Fs e gli enti di soccorso. Non si è registrata nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni Esercitazione di emergenza in galleria



BONORVA - L’allagamento dei binari all’interno della galleria provoca lo svio di un treno e la conseguente caduta e ferimento di alcuni viaggiatori a bordo Tra essi, una persona con mobilità ridotta, che necessita dell’intervento del personale medico. Questo lo scenario dell’esercitazione di emergenza che si è svolta nella tarda mattinata di ieri (mercoledì), nella galleria ferroviaria Campeda–Bonorva, la più lunga della Sardegna.



Promossa dal Gruppo Fs italiane, è stata coordinata dalla Prefettura di Sassari, con la partecipazione della Direzione generale della Protezione civile della Regione autonoma della Sardegna, e ha visto coinvolti il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, il servizio Areus 118 di Sassari, il Comune di Bonorva, la Croce rossa italiana-Delegazione provinciale di Sassari, il Compartimento di Polizia ferroviaria per la Sardegna-Sottosezione PolFer di Sassari, i Comandi provinciali delle Forze dell’ordine (Questura, Polizia Stradale, Carabinieri, Guardia di finanza), la Polizia Locale, le associazioni di volontariato ed il Gruppo Fs. L’esercitazione rientra tra le iniziative programmate periodicamente per monitorare l’efficacia del flusso comunicativo e della catena del coordinamento, nonché la prontezza dell’intervento dei soccorritori sul luogo dell’evento.



Il tutto per migliorare gli standard di sicurezza e la tutela delle persone, delle cose e dell'ambiente. Obiettivo comune è testare e collaudare sul campo il sistema di intervento di assistenza previsto dai protocolli con la Regione Sardegna per gestire il soccorso in ambito ferroviario attraverso la sinergia, sempre più imprescindibile, tra il Gruppo Fs, la Protezione civile regionale ed il 118. Nessuna ripercussione sulla circolazione dei treni. Commenti