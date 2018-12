Condividi | Red 21:06 In programma domani mattina, l´inaugurazione dell´installazione di Michelangelo Pistoletto per i settant´anni della Dichiarazione universale dei diritti umani nella Giornata della rinascita Arte: il Terzo Paradiso ad Alghero



ALGHERO – Domani, venerdì 21 dicembre, nel Rebirth Day (la Giornata della rinascita), dalle 10 alle 14, sarà inaugurata ad Alghero, nei locali della Biblioteca del Mediterraneo, un'installazione del “Terzo Paradiso” dell’artista Michelangelo Pistoletto ispirata ai diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. L’installazione potrà essere visitata fino al 20 febbraio 2019. L’incontro è parte del ciclo di iniziative dal titolo “L’Arte della sostenibilità: diritti, doveri, responsabilità. Per i 70 anni della Dichiarazione universale dei diritti umani e i 100 anni dell’Organizzazione internazionale del lavoro”, a cura del Decamaster-Master in Diritto ed economia per la cultura e l’arte nella progettazione dello sviluppo territoriale dell'Università degli studi di Sassari.



Con il simbolo del Terzo Paradiso, si identifica nel 21 dicembre la Giornata della rinascita. Il Rebirth-day è la festa che celebra in tutto il mondo l’impegno a collaborare ad una responsabile trasformazione della società. Il Terzo Paradiso esprime una visione innovativa di futuro rappresentata in una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito, in cui un terzo cerchio centrale sta a significare il grembo rigenerativo di una nuova umanità che l’Agenda 2030 delle Nazioni unite scandisce nei diciassette Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il Terzo Paradiso è un’opera collettiva dimensionata nel tempo, oltre che nello spazio, che propone e sollecita una dinamica di cambiamento e trasformazione alla quale ciascuno è chiamato a partecipare in prima persona, con la consapevolezza che tutti noi siamo investiti di responsabilità sociali nelle scelte del nostro agire quotidiano per la realizzazione del bene comune.



A partire da domani, un'installazione raffigurante il Terzo Paradiso sarà ospitata negli spazi della Biblioteca del Mediterraneo di Alghero e costituirà lo scenario di un ciclo di incontri e forum partecipativi con i rappresentanti delle organizzazioni del territorio e le diverse declinazioni della sostenibilità. La Biblioteca del Mediterraneo congiunge la Biblioteca comunale "Rafael Sari" e la Biblioteca del Dipartimento di Architettura "Fernando Clemente" dell'Università di Sassari. Nei suoi locali è ospitato anche l'Archivio storico del Comune di Alghero. L'installazione potrà essere visitata fino al 20 febbraio 2019, durante i giorni e gli orari di apertura della Biblioteca del Mediterraneo: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 22; sabato, dalle 9 alle 14. In questi orari, invece, l'accesso è garantito solo dall'ingresso Bastioni Pigafetta: dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 15.30 e dalle 18.30 alle 22; sabato, dalle 9 alle 14. Per informazioni, si può telefonare al numero 079/986402.