La compagnia cerca inoltre un giovanotto di macchina. Gli interessati potranno presentarsi domani, venerdì 21 dicembre sempre alle 10 presso la capitaneria di Porto Torres Tirrenia cerca 3 piccolo di camera e macchinista



PORTO TORRES - Chiamata di imbarco per tre piccolo di camera come membri di equipaggio del traghetto Janas della compagnia di navigazione Tirrenia. I marittimi interessati, in possesso della qualifica richiesta, in regola con tutti i corsi previsti, dovranno presentarsi presso l’ufficio di collocamento della gente di mare della Capitaneria di porto di Porto Torres, giovedì 27 dicembre alle ore 10 muniti del proprio libretto di navigazione in corso di validità.



