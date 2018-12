Condividi | Gavino Tanchis 20:14 L'opinione di Gavino Tanchis Primarias, un successo per tutti



Ben 20.610 sardi hanno risposto all'appello, un referendum capace quindi di svegliare la coscienza nazionale facendola prepotentemente uscire dalla clandestinità. Una consultazione senza precedenti in Sardegna che, con 15.452 voti, ha visto il trionfo del nostro segretario nazionale Paolo Maninchedda individuato dai sardi, e non dalle segreterie romane o di Pontida, quale miglior interprete per dare avvio ad una nuova fase politica capace di cambiare le sorti della Sardegna restituendo, finalmente, la dignità ad una terra vilipesa dalle logiche dei partiti italiani, negli anni impegnati a negare i diritti alla nostra Isola.



Non può essere sottaciuto il dato locale, in quanto oltre mille algheresi hanno inteso votare per le Primarias, circostanza che pone in evidenza l'ottimo lavoro svolto in città del Partito dei sardi. Per questo motivo, quale segretario cittadino del partito, intendo, ringraziare tutti i miei concittadini e i sardi in generale per lo strepitoso risultato.



Da oggi, possiamo affermare che esiste un'area indipendentista, libertaria, democratica, europeista, tollerante e pacifista elettoralmente autosufficiente, che è pronta a mettere a disposizione la propria forza per un disegno unitario finalizzato a creare una Sardegna nuova con più poteri e maggiori diritti.



* segretario cittadino del Partito dei sardi Alghero Commenti