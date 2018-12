Condividi | Red 18:07 In programma domani sera, nella Sala conferenze de Lo Quarter, la presentazione del libro “Maura l’indovina di Orotelli” (Edizioni Nemapress) Cultura: Alessandra Derriu ad Alghero



ALGHERO - Inserito nelle manifestazioni del Cap d’Any di Alghero della Fondazione Alghero, domani, venerdì 21 dicembre, dalle 17.30, nella Sala conferenze de Lo Quarter, a cura dell’Associazione Tholos, verrà presentato il libro di Alessandra Derriu “Maura l’indovina di Orotelli, Streghe nella Sardegna del ‘700” (Nemapress edizioni). Dopo i saluti istituzionali, ne parleranno insieme all’autrice il sindaco di Orotelli Nannino Marteddu e la critica letteraria ed editore Neria De Giovanni. Prevista anche la testimonianza dello scrittore Massimiliano Fois.



Derriu, archivista dell’Archivio diocesano di Alghero-Bosa, illustrerà la sua ricerca che le ha permesso di scoprire la storia di Maura nelle carte processuali del Tribunale Ecclesiastico di Alghero. La sua vicenda umana si svolge ad Orotelli, paese ai bordi della catena del Marghine, sull’altopiano granitico di Sa Serra, dove sorge un parco naturale ricco di testimonianze preistoriche,un centro di 2mila abitanti della Barbagia di Ollolai, che fa parte dei borghi autentici d’Italia, conosciuto per la produzione di grano di ottima qualità, di manufatti in pelle e pietra e antiche tradizioni, come la famosa maschera dei Thurpos (ciechi), portata da uomini che indossano un cappotto in orbace nero con cappuccio.



Come ha scritto la giornalista Irene Bosu, membro della “Fondazione Salvatore Cambosu” di Orotelli: «Succede che dalla polvere dell'Archivio diocesano di Alghero emerge una storia realmente accaduta, una vicenda giudiziaria e umana che ci racconta un tesoro di credenze e di devozioni trasmesse per secoli, mai scritte. L'archivista Alessandra Derriu si è imbattuta negli atti di un processo che dal lontano 1735 illustrava la vicenda di Maura Galloni, processata come strega indovina di Orotelli, dal tribunale della Santa Inquisizione. Grazie a questo studio la comunità di Orotelli ricorda il destino di tante donne, di quelle janas, fate buone, magari un po' strane e considerate cattive, pazze. Alessandra ridà voce e sentimento a Maura».



