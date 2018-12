Condividi | Red 17:27 Questa mattina, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l´assessore comunale alle Politiche abitative Ottavio Sanna hanno assegnato a venticinque famiglie in graduatoria gli alloggi di edilizia residenziale pubblica Erp, assegnati gli alloggi di Via Flumenargia



SASSARI - Questa mattina (giovedì), negli uffici dell'Assessorato comunale alle Politiche della casa, il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche abitative Ottavio Sanna hanno assegnato a venticinque famiglie in graduatoria gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di Via Flumenargia. La palazzina di proprietà del Comune, i cui lavori di costruzione si sono recentemente conclusi, comprende vencinque appartamenti distribuiti su quattro piani, per un totale di 1750metri quadrati.



Un edificio ad alta efficienza energetica, che può contare su un sistema fotovoltaico di autoproduzione e su un impianto solare termico. Due gli ingressi, uno principale su Via Flumenargia (dal quale sarà garantito anche l'accesso per l'area dei parcheggi al primo sottopiano) ed un altro solo pedonale, da Via Montello. I lavori di realizzazione dell'edificio, affidati alla "Beltrami costruzioni", hanno preso il via nel 2016 con un investimento totale di 3milioni di euro. Gli alloggi, assegnati agli aventi diritto secondo la graduatoria Erp ed in base alla composizione del nucleo familiare, hanno differenti superfici, diciotto misurano tra i 50 ed i 60metri quadrati, tre circa 85metri quadrati, tre circa 75metri quadrati ed uno misura 45metri quadrati.



«Per questo edificio, di nuova costruzione, è stato possibile puntare su un'architettura di qualità, sull'alta efficienza energetica e sulla qualità del materiale impiegato – ha commentato il primo cittadino - Inoltre, costruire un nuovo edificio da destinare ad alloggi Erp, di proprietà del Comune, ci ha permesso di tenere in considerazione le esigenze delle famiglie destinatarie». «Si tratta di un'opera importante, un edificio moderno costruito in poco più di due anni - ha detto l'assessore - I nuclei familiari destinatari hanno avuto la possibilità di scegliere l'appartamento in base al piano e all'affaccio. Le chiavi degli alloggi saranno consegnate nelle prossime settimane».