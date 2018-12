Condividi | Red 16:26 Intervento del Settore Manutenzioni nel luogo di ritrovo storico dell´Alguer vella. Completamente ripulito e ripristinato il passaggio del “Solaio” Sotto la Muralla torna il decoro



ALGHERO - Completamente ripulito e ripristinato il passaggio del “Solaio”, il tratto sotto la Muralla rimasto ostruito e danneggiato a causa dell’ondata di maltempo di ottobre. Ieri (mercoledì), gli uomini del Settore Manutenzioni del Comune di Alghero hanno effettuato un primo intervento per riportare decoro che le forti mareggiate avevano fortemente compromesso tanto da cancellare il camminamento e coprire di massi e detriti la piccola cala ed il passaggio che conduce alla vicina scalinata.



Un luogo storico, in passato sito di balneazione e di ritrovo, che ancora oggi, nonostante tutto, resta vivo e pienamente frequentato da molti residenti del centro storico. Una promessa pubblica, che il sindaco Mario Bruno aveva fatto nel corso della festa in Piazza del Molo in onore di Pietro "Barabba" Ledda, il primo a pressare l'Amministrazione, a cui si è dato seguito con il ripristino delle condizioni di fruibilità che avranno un ulteriore sviluppo con un imminente intervento per la sistemazione e miglioramento dei restanti spazi di accesso a mare.