Porto Torres, contributi studio: scadenza 14 gennaio

PORTO TORRES - Sono stati attivati diversi interventi per il diritto allo studio rivolti agli studenti il cui nucleo familiare presenta un indicatore della situazione economica equivalente (Isee) inferiore o uguale a 14.650 euro. Le misure sono: la Borsa di studio regionale per l’anno scolastico 2017-2018, rivolta agli studenti delle scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado (esclusi i beneficiari del voucher Io Studio 2017).



Il Buono Libri per l’anno scolastico 2018-2019, rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado; la Borsa di studio nazionale per l’anno scolastico 2018/2019, rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Le domande possono essere presentate all’Ufficio Protocollo e Pubblica Istruzione entro il 14 gennaio 2019. L’avviso integrale è pubblicato nella home page del sito web del Comune, sezione Avvisi e Scadenze.



Per informazioni si può contattare l'Ufficio Pubblica Istruzione di via delle Vigne 5, nei seguenti giorni di apertura: lunedì dalle 9 alle 12.30, martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12:30. È possibile anche telefonare allo 079 5008563. Si segnala che nelle giornate del 24, 27 e 31 dicembre gli uffici saranno chiusi al pubblico per la ricezione e protocollazione delle domande, a causa delle esigenze organizzative legate alle chiusure di fine anno.