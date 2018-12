Condividi | S.O. 15:35 «Da sempre abbiamo ritenuto che il suo fallimento amministrativo non si sarebbe dovuto arrestare per una sentenza ma in base alle scelte che la cittadinanza compirà». Così il coordinatore algherese dei Riformatori Sardi, Alberto Zanetti Bruno assolto|4, Zanetti attacca



ALGHERO - «Come Riformatori esprimiamo i nostri migliori auguri al sindaco Bruno per l'assoluzione ottenuta a seguito delle vicende processuali che l'hanno visto interessato. Da sempre abbiamo ritenuto che il suo fallimento amministrativo non si sarebbe dovuto arrestare per una sentenza ma in base alle scelte che la cittadinanza compirà, anche in vista di una sua futura candidatura a guida del centrosinistra e del partito democratico algherese, senza alibi». Così il coordinatore algherese dei Riformatori Sardi, Alberto Zanetti (nella foto), candidato alle prossime regionali di febbraio, in seguito all'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno nel processo per l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna