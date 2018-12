Condividi | S.O. 14:00 Così il consigliere regionale algherese, Raimondo Cacciotto, in seguito all´assoluzione piena del sindaco Mario Bruno nel processo per l´utilizzo dei fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna Bruno assolto|3, gioia Cacciotto



ALGHERO - «L'assoluzione di Mario Bruno è una notizia di gioia, anche per la stima politica e l’amicizia che ci unisce da anni: non ho mai avuto dubbi, conosco l’onestà intellettuale e la generosità di Mario. Ho sempre confidato nella giustizia e nella piena assoluzione, dopo anni difficili per lui, che gli hanno arrecato sofferenza personale e familiare, esposto ad una vergognosa gogna mediatica alimentata da chi è sempre pronto ad auto assolvere se stesso, ma a condannare altri prima ancora che si svolgano i processi nelle aule di tribunale. Mario Bruno ha dimostrato, ancora una volta, che si può fare politica onestamente, svolgendo sempre i suoi mandati istituzionali, in Regione prima, in Comune poi, con disciplina e onore. I miei più cari auguri a Mario, ora avanti con rinnovato entusiasmo». Così il consigliere regionale algherese, Raimondo Cacciotto (nella foto), in seguito all'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno nel processo per l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna [ Commenti ALGHERO - «L'assoluzione di Mario Bruno è una notizia di gioia, anche per la stima politica e l’amicizia che ci unisce da anni: non ho mai avuto dubbi, conosco l’onestà intellettuale e la generosità di Mario. Ho sempre confidato nella giustizia e nella piena assoluzione, dopo anni difficili per lui, che gli hanno arrecato sofferenza personale e familiare, esposto ad una vergognosa gogna mediatica alimentata da chi è sempre pronto ad auto assolvere se stesso, ma a condannare altri prima ancora che si svolgano i processi nelle aule di tribunale. Mario Bruno ha dimostrato, ancora una volta, che si può fare politica onestamente, svolgendo sempre i suoi mandati istituzionali, in Regione prima, in Comune poi, con disciplina e onore. I miei più cari auguri a Mario, ora avanti con rinnovato entusiasmo». Così il consigliere regionale algherese, Raimondo Cacciotto (), in seguito all'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno nel processo per l'utilizzo dei fondi destinati ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna [ LEGGI ].