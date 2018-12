Condividi | A.S. 13:00 «Mi piace battermi con un avversario in salute. E la vittoria, per noi, per Alghero, sarà certamente più soddisfacente». Così Michele Pais, consigliere comunale ad Alghero e candidato Lega alle prossime regionali di febbraio, all´indomani dell´assoluzione piena del sindaco Mario Bruno dal processo per i fondi ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna Bruno assolto|2, Pais si arma



«Le vicende personali, la vita, il lavoro, non devono mai essere utilizzate come arma politica. Personalmente mai l'ho fatto e mai lo farò. Anche in questo caso. Per questa ragione, sembrerà strano, ma sono sinceramente felice, per l'assoluzione del Sindaco di Alghero. Ne va della dignità della politica e, anche, di Alghero. Ma anche da un punto di vista personale, per la sua famiglia. Anche perché, a questo punto, ci consentirà di batterlo meglio sul campo politico-amministrativo sgombro da qualsiasi elemento inquinante. Esclusivamente per i disastri che ha fatto. E sono tanti. Il nostro Sindaco è un incapace ma non un delinquente. D'altronde mi piace battermi con un avversario in salute. E la vittoria, per noi, per Alghero, sarà certamente più soddisfacente». Così Michele Pais (nella foto), consigliere comunale ad Alghero e candidato Lega alle prossime regionali di febbraio, all'indomani dell'assoluzione piena del sindaco Mario Bruno dal processo per i fondi ai gruppi del consiglio regionale della Sardegna