Blitz a Sassari, Alghero, Olbia: luminarie fuori norma



ALGHERO - I carabinieri del Nas di Sassari hanno sequestrato oltre 400 confezioni di luminarie natalizie esposte negli scaffali di vendita in diversi negozi gestiti da commercianti cinesi in città e in provincia. I militari guidati dal comandante del nucleo Gavino Soggia, nell'ambito di un monitoraggio predisposto a livello nazionale, hanno controllato la merce esposta nelle rivendite di Sassari, Alghero e Olbia e hanno riscontrato la presenza di prodotti che non rispettavano le norme sulle vendite al consumo e sulle indicazioni di sicurezza. In tutto sono state sequestrate 400 confezioni di materiale elettrico, principalmente luminarie natalizie da interni e da esterni, e ai titolari delle attività commerciali è stata comminata una sanzione amministrativa.