Concorso Graziano Deiana a Mamoiada; il paese dei mamuthones ha accolto duecento studenti da tutta la Sardegna. Premiate nove scuole In duecento per il Concorso Deiana



MAMOIADA - La comunità di Mamoiada ha accolto con grande calore le nove scuole della Sardegna premiate nell’ambito del concorso dedicato alla memoria di Graziano Deiana, che per quindici anni, fino al 2015, ha guidato il paese aprendo la strada alla sua rinascita. Duecento studenti in arrivo da tutta la Sardegna, prima della cerimonia di premiazione, sono stati accompagnati dai ragazzi delle associazioni locali alla scoperta di siti culturali di grande interesse, a partire dal museo delle Maschere. All’iniziativa, promossa dalla Regione autonoma della Sardegna, sono intervenuti, nell’incontro moderato dal giornalista Giacomo Mameli, gli assessori regionali degli Affari generali e della Pubblica istruzione Filippo Spanu e Giuseppe Dessena, il sindaco Luciano Barone, i familiari di Deiana, il mediatore culturale Abdou Ndiaye, docenti e dirigenti scolastici ed alcuni giovani richiedenti asilo ospiti dello Sprar di Nuoro e dei centri di accoglienza di Girasole e Sassari.



«Abbiamo voluto rendere omaggio alla memoria di un grande sindaco. Graziano Deiana – ha spiegato Spanu – con slancio e passione ha contribuito in modo determinante alla crescita economica e sociale di Mamoiada. Ha dato impulso ai progetti culturali valorizzando al massimo le grandi potenzialità del paese custode di tradizioni legate alle antiche maschere e a un patrimonio enologico che ora ha conquistato la meritata ribalta internazionale. Deiana ha delineato un percorso virtuoso fatto di dialogo, confronto e apertura con il mondo esterno. E l’apertura è l’aspetto che più contraddistingue oggi il paese dei mamuthones, in grado di richiamare ogni anno migliaia di turisti sulla base di una solida cultura dell’accoglienza. Proprio per questo abbiamo voluto dedicare al sindaco Deiana questo concorso rivolto agli studenti delle scuole superiori e incentrato sui temi dell’inclusione e dell’integrazione dei migranti arrivati in Sardegna al termine di viaggi drammatici. Abbiamo visto che le scuole hanno aderito con grande entusiasmo a questa sollecitazione proponendo idee molto interessanti che nei prossimi mesi saranno realizzate».



«Gli studenti – ha dichiarato Dessena - oggi hanno scoperto un mondo ricco di slanci ed energie positive. Hanno conosciuto e dialogato con i loro coetanei di Mamoiada e presentato progetti e contributi di grande valore didattico e formativo su temi essenziali come l’inclusione dei migranti che è un argomento di un’attualità straordinaria che riguarda il nostro presente e il nostro futuro. I giovani, che hanno partecipato al concorso dedicato a Graziano Deiana, hanno mostrato una grande capacità di riflettere sui valori dell’accoglienza e dell’integrazione e questa particolare sensibilità li potrà aiutare ad essere domani cittadini informati e consapevoli delle dinamiche migratorie e delle cause che portano migliaia e migliaia di persone a lasciare i luoghi di origine». Dopo le visite guidate si è svolta, nella Palestra comunale, la cerimonia di premiazione delle nove scuole che hanno presentato in totale undici progetti che ora dovranno essere sviluppati. I riconoscimenti sono stati assegnati agli istituti superiori “Garibaldi” di La Maddalena, “De Castro” di Oristano, “Levi” e “Brotzu” di Quartu Sant'Elena, Nautico e Alberghiero di Tortolì, “Fermi” di Nuoro, “Pitagora” di Sassari e “Pacinotti” di Cagliari. Molto originali le idee proposte: dai murales, che descrivono scenari di dialogo e confronto tra culture differenti al torneo di calcio a cinque con squadre formate da migranti e giovani sardi; dal video sui temi dell’inclusione all’installazione dedicata all’interculturalità fino alle lezioni sulle migrazioni tenute dagli studenti delle Superiori nelle scuole elementari ed alla creazione di un sito Internet in cui far confluire informazioni sul tema dei flussi migratori. Ogni scuola ha ricevuto un premio di 3mila euro destinati alla realizzazione dei progetti da completare entro il 30 aprile 2019.



