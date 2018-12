Condividi | Red 11:02 Il pub-pizzeria di Alghero propone cinque diversi concerti da domani a martedì 25 dicembre: sul palco, i Puro malto, La pillola del giorno dopo, Bachisio Ulgheri e Gianluca Simula, i Cover garden, Carletto e i suoi mostri Fiumi di musica nel Natale al Miramare



ALGHERO - Santa Claus nella Riviera del corallo arriva con qualche giorno di anticipo e porta in dono tanta buona musica al Miramare gastro & music pub di Alghero. Da domani, venerdì 21 dicembre fino al giorno di Natale sono in programma cinque diversi concerti in altrettanti giorni. Le feste si passano in famiglia, è questo questo che la direzione artistica del live club algherese ha pensato nello scegliere i progetti musicali che si esibiranno nel periodo festivo. Tutte le cinque band coinvolte al Miramare sono di casa.



Il primo gruppo a scartare il regalo musicale sul palco del locale di Piazza Sulis, domani, saranno i Puro malto: la storica rock band sassarese torna ad Alghero in versione trio con una novità nella line up, Marcello Canu alla batteria ad accompagnare le due colonne portanti Antonello Sussarellu e Giovanni Arru. Sabato, l’esibizione live de La pillola del giorno dopo. Anche loro arrivano dal capoluogo di provincia, hanno alle spalle diciotto anni di concerti nelle più importanti piazze dell’Isola e, soprattutto, continuano a far ballare grazie ad un repertorio che unisce qualità artistiche e divertimento.



Domenica, si conserveranno per una sera gli amplificatori e si scoprirà la forza dell’acustico con due stimati musicisti algheresi, Bachisio Ulgheri alla chitarra e Gianluca Simula alla voce. Anche il concerto della Vigilia vedrà sul palco un progetto nato nella città catalana di Sardegna, i Cover garden. La band algherese più conosciuta nell’Isola, dopo un brevissimo periodo di pausa riprenderà a portare il proprio giardino musicale sulle scene, partendo proprio dal Miramare e scegliendo una data clou come il 24 dicembre. Infine, i protagonisti del giorno più importante delle festività saranno Carletto e i suoi mostri: per il Christmas party del Miramare, il concerto di Carlo Pieraccini, Mauro Cau e Simone Scanu con un repertorio di brani dedicato alla storia della musica italiana ed internazionale con ritmi rock, pop e dance.



