Cultura: una sera con Raffaele Sari Bozzolo

ALGHERO - La libreria Cyrano libri, vino e svago, presenta “Se una notte d’inverno un autore...”. Questa sera (giovedì), alle 18.30, nella Sala Mosaico del Museo Archeologico di Alghero, Maria Loredana Sanna incontra e racconta Raffaele Sari Bozzolo.



Ventidue anni di pubblicazioni di Sari Bozzolo su Alghero, per Alghero e non solo. Dalla riscoperta ed il recupero della produzione teatrale, poetica e cantautorale di Pino Piras agli studi su Antoni Simon Mossa, dagli studi sulla storia della letteratura locale alle ricerche sulla storia contemporanea di Alghero, dalla narrativa alla poesia che ha portato quest'anno l'autore a partecipare ad alcuni degli eventi librari più importanti, come il Salone Internazionale del libro a Torino o la Fiera del libro a Roma ed a Napoli.



