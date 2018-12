Condividi | M.P. 23:26 La regina del rock italiano Gianna Nannini ha voluto inviare un messaggio di invito per l´evento che chiuderà il 2018 e aprirà il 2019: il concerto in piazza Nuova a Castelsardo Videomessaggio di Gianna Nannini a Castelsardo



CASTELSARDO - Maglione rosso d'ordinanza e albero di Natale alle spalle: la regina del rock italiano Gianna Nannini ha voluto inviare un messaggio di invito per l'evento che chiuderà il 2018 e aprirà il 2019: il concerto in piazza Nuova a Castelsardo. L'artista toscana ha scelto infatti l'antico borgo dei Doria per la notte di San Silvestro e approderà col fortunatissimo live “Fenomenale” con una formazione d’eccezione composta da: Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Will Medini alle tastiere, sequenze e programmazioni, Daniel Weber al basso, Moritz Muller alla batteria, Isabella Casucci, Annastella Camporeale e Roberta Montanari ai cori.



La serata di Castelsardo inizierà alle 16 con un live radiofonico da stazione mobile. Alle 22 sul palco di piazza Nuova Music Machine con Sandro Murru Kortezman e Matteo Bruni. A mezzanotte il grande spettacolo pirotecnico dalle terrazze del Castello dei Doria, quindi il concerto di Gianna Nannini che è stato inserito tra gli eventi più importanti del Capodanno che si celebra nelle diverse città italiane. A riprova del prestigio acquisito da Castelsardo nell'organizzazione dei grandi eventi di spettacolo.



Ricchissimo il calendario natalizio che precederà la fine dell'anno. Giovedì 20 “Concerto sotto l'albero” alle 18 in piazza Pianedda col Coro di Nulvi, gruppo di 22 elementi guidato dal maestro Fabrizio Mangatia. Il 26 dicembre alle 17 sempre in piazza Pianedda circo e acrobazie con la Ditta Vigliacci, storica famiglia d'arte circense che dal 1912 porta in giro per l'Italia i suoi spettacoli. Il 27 dicembre nella cattedrale di S. Antonio Abate alle 18 appuntamento con “In die nodidas” racconti e canti di natale di Maria Luisa Congiu e Emanuele Garau.



Il celebre gruppo Gospel di Atlanta "The Anointed Believers" si esibirà nella chiesa di Santa Teresina il 28 dicembre alle 21. Il 29 dicembre alle 17 (in replica alle 18) in piazza Nuova va in scena "Solo con Luna" di Federico Bassi uno spettacolo di clownerie e acrobatica sul filo. Il 30 dicembre in piazza Nuova alle 18 spettacolo di teatro e fuoco del duo artistico Shedan Fire Theater dal titolo "Saman".