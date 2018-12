Condividi | Red 21:12 Domani pomeriggio, l´Aula Magna dell´Università degli studi di Sassari ospiterà la Cerimonia degli auguri del rettore Massimo Carpinelli ed il saluto al personale a riposo Uniss: cerimonia prenatalizia



SASSARI - Si terrà domani, giovedì 20 dicembre, alle 17, nell'aula Magna dell'Università degli studi di Sassari, la tradizionale cerimonia degli auguri natalizi del rettore Massimo Carpinelli, che anche quest'anno si accompagnerà al saluto al personale collocato a riposo. Nel 2018, terminano la propria attività lavorativa sedici docenti dell'Ateneo e venticinque membri del personale tecnico-amministrativo, che riceveranno dal rettore il sigillo storico dell'Università di Sassari in segno di ringraziamento per i tanti anni di servizio resi all'amministrazione.



Inoltre, saranno consegnati i sigilli alla memoria dei docenti Mario Barra e Marcello Niedda. Oltre al rettore, interverranno il direttore generale Guido Croci ed il prorettore vicario Luca Deidda.



