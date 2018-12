Condividi | Red 16:04 Il “Mario Mameli” si appresta a festeggiare il Natale più ricco di sempre con il numero di passeggeri più alto mai raggiunto. Per Natale e Capodanno previsti circa 180mila passeggeri tra arrivi e partenze Feste da record per l’aeroporto di Cagliari



CAGLIARI - L’aeroporto di Cagliari si appresta a festeggiare il Natale più ricco di sempre con il numero di passeggeri più alto mai raggiunto. L’andamento di dicembre non ancora concluso conferma il trend positivo registrato nel 2018 dal principale scalo sardo. Il confronto tra le previsioni di quest’anno ed il consuntivo dello scorso evidenzia una crescita stimata dei passeggeri nei periodi dal 21 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 6 gennaio, rispettivamente del 13percento e del 24percento. Durante le Feste 2018, tra arrivi e partenze, ci si aspetta un flusso di circa 180mila viaggiatori. L’incremento del numero di passeggeri dovrebbe attestarsi intorno alle 29mila unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per una variazione percentuale attesa del +19percento.



Complessivamente, dal primo gennaio al 15 dicembre, i viaggiatori atterrati o decollati al “Mario Mameli” sono stati 4.199.238, ovvero 187.089 in più rispetto allo stesso periodo del 2017, pari ad un aumento del traffico del 4,7percento. In questo arco di tempo, i passeggeri nazionali sono stati 3.134.598, mentre quelli internazionali 1.064.640. La quota di 4milioni di passeggeri annui, raggiunta per la prima volta nella storia il 14 dicembre 2017, quest’anno è stata toccata in anticipo, già a fine novembre. Con la fine di quest’anno ed i nuovi ed importanti record messi a segno in termini di collegamenti point-to-point e traffico, l’aeroporto di Cagliari avrà dunque sempre più motivi per festeggiare e prepararsi alle sfide del 2019.



«Le stime per le festività natalizie confermano che al termine di dicembre il nostro aeroporto raggiungerà la quota più alta di sempre nella sua storia come numero di passeggeri. Per superare il record dello scorso anno con largo anticipo – dichiara l'amministratore delegato di Sogaer Alberto Scanu - è stato decisivo l’apporto del traffico internazionale: in tutto il 2018, grazie al ricco network di destinazioni, l’incremento di passeggeri trasportati sulle rotte estere è stato pari al 23percento. La performance altamente positiva del traffico internazionale nel 2018 ha avuto un picco di incremento percentuale nel mese di novembre in cui i transiti sono cresciuti del 65,33percento. I risultati raggiunti quest’anno sono senza dubbio lusinghieri e nascono dalla cura che abbiamo posto nell’ampliare il ventaglio di destinazioni servite con voli diretti da Cagliari sia in estate, che in inverno: il nostro network non è mai stato così vario nel corso dei dodici mesi. Solo nella stagione Winter in corso, abbiamo aperto dieci nuove rotte internazionali portando il numero di collegamenti di linea a quota trentacinque, di cui diciassette internazionali e diciotto nazionali. I dati ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta: andare incontro al fabbisogno sempre maggiore di mobilità dei sardi e di coloro che (ogni anno più numerosi) vengono in Sardegna per lavoro o turismo, a prescindere dalle stagioni. È ormai innegabile: la destagionalizzazione, alla quale l’aeroporto contribuisce attivamente al fianco delle Istituzioni regionali, gioca un ruolo fondamentale per noi e per lo sviluppo economico e imprenditoriale dell’intera Isola», conclude l’ad Scanu. Commenti CAGLIARI - L’aeroporto di Cagliari si appresta a festeggiare il Natale più ricco di sempre con il numero di passeggeri più alto mai raggiunto. L’andamento di dicembre non ancora concluso conferma il trend positivo registrato nel 2018 dal principale scalo sardo. Il confronto tra le previsioni di quest’anno ed il consuntivo dello scorso evidenzia una crescita stimata dei passeggeri nei periodi dal 21 al 28 dicembre e dal 29 dicembre al 6 gennaio, rispettivamente del 13percento e del 24percento. Durante le Feste 2018, tra arrivi e partenze, ci si aspetta un flusso di circa 180mila viaggiatori. L’incremento del numero di passeggeri dovrebbe attestarsi intorno alle 29mila unità in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, per una variazione percentuale attesa del +19percento.Complessivamente, dal primo gennaio al 15 dicembre, i viaggiatori atterrati o decollati al “Mario Mameli” sono stati 4.199.238, ovvero 187.089 in più rispetto allo stesso periodo del 2017, pari ad un aumento del traffico del 4,7percento. In questo arco di tempo, i passeggeri nazionali sono stati 3.134.598, mentre quelli internazionali 1.064.640. La quota di 4milioni di passeggeri annui, raggiunta per la prima volta nella storia il 14 dicembre 2017, quest’anno è stata toccata in anticipo, già a fine novembre. Con la fine di quest’anno ed i nuovi ed importanti record messi a segno in termini di collegamenti point-to-point e traffico, l’aeroporto di Cagliari avrà dunque sempre più motivi per festeggiare e prepararsi alle sfide del 2019.«Le stime per le festività natalizie confermano che al termine di dicembre il nostro aeroporto raggiungerà la quota più alta di sempre nella sua storia come numero di passeggeri. Per superare il record dello scorso anno con largo anticipo – dichiara l'amministratore delegato di Sogaer Alberto Scanu - è stato decisivo l’apporto del traffico internazionale: in tutto il 2018, grazie al ricco network di destinazioni, l’incremento di passeggeri trasportati sulle rotte estere è stato pari al 23percento. La performance altamente positiva del traffico internazionale nel 2018 ha avuto un picco di incremento percentuale nel mese di novembre in cui i transiti sono cresciuti del 65,33percento. I risultati raggiunti quest’anno sono senza dubbio lusinghieri e nascono dalla cura che abbiamo posto nell’ampliare il ventaglio di destinazioni servite con voli diretti da Cagliari sia in estate, che in inverno: il nostro network non è mai stato così vario nel corso dei dodici mesi. Solo nella stagione Winter in corso, abbiamo aperto dieci nuove rotte internazionali portando il numero di collegamenti di linea a quota trentacinque, di cui diciassette internazionali e diciotto nazionali. I dati ci confermano che la strada intrapresa è quella giusta: andare incontro al fabbisogno sempre maggiore di mobilità dei sardi e di coloro che (ogni anno più numerosi) vengono in Sardegna per lavoro o turismo, a prescindere dalle stagioni. È ormai innegabile: la destagionalizzazione, alla quale l’aeroporto contribuisce attivamente al fianco delle Istituzioni regionali, gioca un ruolo fondamentale per noi e per lo sviluppo economico e imprenditoriale dell’intera Isola», conclude l’ad Scanu.