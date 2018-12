video Condividi | Red 13:01 Questa sera, all´interno del breve ciclo organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero dal titolo “‘68Cinquanta. Storie nell’anno che ha cambiato il mondo”, l´appuntamento è al Cinema Miramare di Alghero per la visione del documentario “Arrivederci Saigon”, di Wilma Labate L´incredibile storia delle Stars



ALGHERO - Questa sera (mercoledì), alle 18.30, all'interno del breve ciclo organizzato dalla Società Umanitaria di Alghero dal titolo “‘68Cinquanta. Storie nell’anno che ha cambiato il mondo”, l'appuntamento al Cinema Miramare di Alghero è con la visione del documentario “Arrivederci Saigon”, di Wilma Labate (Italia, 2018, 80'). E' l’incredibile storia, rimasta sconosciuta per cinquant'anni, delle “Stars”, uno dei rari complessi femminili dell’epoca, che, un giorno del 1968, salirono su un aereo convinte di partire per una tournée in Asia, e invece finirono ad intrattenere le truppe americane nel Vietnam del sud.



Per l'occasione, sarà presente Daniela Santerini, organista e vocalist de Le Stars, uno dei primi complessi italiani tutto al femminile. La proiezione al Miramare costa 4euro.