Così il capogruppo Dem in consiglio comunale, Mimmo Pirisi, all´indomani dell´importante approvazione del piano che ricomprende i centri matrice di Alghero e Fertilia «Tassello importante e molto atteso»



ALGHERO - «Approvato il piano del centro storico di Alghero, un piano atteso da quasi 20 anni, uno strumento attuativo del Piano Regolatore Generale, coerentemente attuato con il Piano Paesaggistico Regionale. Si tratta di uno strumento molto importante, perché permette di riqualificare luoghi, dandogli nuova vita, rendendoli più innovativi, più accoglienti, più idonei e più funzionali». Così il capogruppo Dem in consiglio comunale, Mimmo Pirisi, all'indomani dell'importante approvazione del piano che ricomprende i centri matrice di Alghero e Fertilia [



“Il processo di sviluppo del territorio passa anche dalla valorizzazione dei centri di antica e prima formazione, la parte più antica della struttura insediativa dei centri urbani, la cui tutela è fondamentale per il mantenimento dei valori e degli elementi identitari che devono essere preservati per le generazioni future e la cui valorizzazione è necessaria per mantenere l’attrattività ed evitare lo spopolamento dei centri minori, limitando nel contempo il consumo delle risorse. Tali obiettivi possono essere adeguatamente garantiti solo se si compie l’intero ciclo di pianificazione, con il necessario coinvolgimento di tutti i livelli di governo del territorio. Per poter realizzare interventi di riqualificazione e recupero dei tessuti edilizi ed urbani, quindi, è necessario che vengano elaborati Piani Particolareggiati coerenti con gli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale. Pertanto, la redazione del Piano Particolareggiato, in adeguamento al Piano Paesaggistico, consente di valorizzare i centri storici, che rappresentano il vero cuore pulsante della Sardegna, favorendo la tutela delle tradizioni storico-culturali e la difesa dell’identità.”



