Terra ai giovani: nuova graduatoria

ALGHERO - È stata pubblicata lunedì, sul sito internet SardegnaAgricoltura, la graduatoria definitiva degli assegnatari per il secondo bando del progetto “Terra ai giovani”, con cui la Giunta regionale ha deciso di affidare agli under 41, in affitto agevolato per quindici anni (eventualmente rinnovabile una sola volta), quindici lotti di proprietà regionali incolte o abbandonate, per un totale di circa 650ettari. La firma dei contratti, fra la Regione autonoma della Sardegna e gli assegnatari è prevista a Cagliari, nei primi giorni di gennaio.



I territori interessati dal bando si trovano ad Alghero, Arborea, Arbus, Gonnosfanadiga, Luras, Marrubiu, Palmas Arborea, San Basilio, San Vito, Serramanna, Siliqua e Villasor. Fra le proprietà anche due ex siti militari a Siliqua e Villasor. Per questo secondo bando, erano pervenute negli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna (incaricata di seguire il progetto) 240 richieste, il doppio rispetto alla prima edizione del 2016, quando le domande furono 128, mentre il totale delle superfici messe a disposizione dei giovani sardi è di circa 1300ettari.



«Con la chiusura della graduatoria su Terra ai giovani – ha osservato l’assessore regionale dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, raggiungiamo un nuovo importante traguardo nel progetto di legislatura messo in campo dall’Esecutivo Pigliaru per dare in affitto ai ragazzi sardi le terre regionali incolte. Con gli uffici di Assessorato e Laore stiamo lavorando per individuare altre proprietà abbandonate così da poter lanciare un terzo bando».



