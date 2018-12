Condividi | Red 9:07 Domenica, si è svolta a Porto Ferro, organizzata dal Centro ippico Tre stelle Sa mandra, la tappa finale della Coppa Sardegna di endurance equestre. Tre le categorie in lizza: Debuttanti di 30chilometri, Cen A di 60 e Cen B di 90 Porto Ferro: sipario sulla Coppa Sardegna



ALGHERO – Domenica, si è svolta a Porto Ferro, organizzata dal Centro ippico Tre stelle Sa mandra, la tappa finale della Coppa Sardegna di endurance equestre. Tre le categorie in lizza: Debuttanti di 30chilometri, Cen A di 60chilometri e Cen B di 90. La competizione ha preso il via alle 8 ed è terminata alle 16.



Il percorso tracciato dai tecnici Guaraglia e Delinna prevedeva l'attraversamento della pineta di Porto Ferro, per proseguire intorno all'affascinante ed impervio percorso lungo il Lago di Baratz, la ripida salita verso l'agriturismo Campi Elisi ed il rientro per l'arrivo nel maneggio. A difendere i colori algheresi ci ha pensato Cosimo Guillot, del maneggio Il Grifone d'Alghero, in sella a Trilli, classificatosi al terzo posto nella gara più lunga e difficile, la 90chilometri, dietro alla vincitrice Enrica Potop (su Stiven) e Giovanni Porcella (su Salida).



Le altre categorie sono state vinte da Paola Musio (su Una Lady) nella 60chilometri e da Alessia Dessi (su Prestigiosa) nella 30. Ottima la prestazione della giovanissima Gina Peterzon (del maneggio Il Grifone d'Alghero) che, alla sua prima gara di endurance, si è classificata al terzo posto nella categoria Debuttanti. Con la tappa di Alghero si è così conclusa la Coppa Sardegna di endurance, che ha visto l'algherese Guillot conquistare la medaglia di bronzo, alle spalle di Potop e di Daniele Deidda (su Soliana).