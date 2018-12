Condividi | Red 10:01 Con due medaglie d´oro (50 e 100stile libero), una d´argento (50farfalla) ed una di bronzo (100misti) ai Campionati regionali invernali di nuoto, Alice Maggioni si conferma, anche a livello assoluto, una delle migliori nuotatrici della Sardegna Ottimo start per il Green Alghero



ALGHERO - Con due medaglie d'oro (50 e 100stile libero), una d'argento (50farfalla) ed una di bronzo (100misti), Alice Maggioni si conferma, anche a livello assoluto, una delle migliori nuotatrici della Sardegna. La giovane atleta del Green, oltre alle medaglie, ottiene nei 50 e 100stile libero e nei 50farfalla l’accesso ai Campionati Italiani di Riccione, inserendosi nei primi posti della graduatoria nazionale giovanile.



Due argenti (50 e 100dorso) per la “toccata e fuga” di Davide Sanna, rientrato da poche settimane, che fortunatamente per lui, ma purtroppo per tutta la squadra del Green, si trasferirà negli Stati Uniti tra pochi giorni. Un bronzo mancato per Maddalena Palladino, in uno stato di salute non ottimale, nei 50dorso, a causa di una squalifica per una partenza quanto meno discutibile: squalifica che, probabilmente, ha influito anche sulle sue prestazioni successive.



Entusiasmante Mattia Melone (in particolar modo nei 200misti e nei 50stile libero). Bene, anche se in misura diversa, Federica Ambrosio, Adam Bechere, Alberto Canu, Salvatore Ciancilla Aurora Cocco, Carola Cucchi, Diego Deledda, Nicolò Fenu, Camilla Fiorentino, Noemi Greco, Giovanni Mannoni, Chiara e Marta Masala, Lorenzo Mura, Francesca Pittalis, Maia Salaris, Pietro Sechi ed Alida Trova.