Ritornano a Stintino gli Harlem Voices

STINTINO – Ritorna a Stintino il concerto di Natale e quest'anno a essere protagoniste saranno le musiche e i canti gospel. L'appuntamento che l'amministrazione comunale dal 2010 ha voluto per augurare buone feste agli stintinesi, e non solo, si svolgerà il 21 dicembre alle ore 19 nella struttura sportiva polifunzionale di via delle Frecce Tricolori. Sul palco del palazzetto dedicato alla pattuglia aerea acrobatica si esibirà il gruppo The Harlem Voices che, guidato da Dr. Eric B. Turner, intonerà gospel, ma anche un po' funck, soul e r'n'b.



Il pastore leader del gruppo è una vera e propria star, sia come cantante sia come attore, e vanta un importante curriculum. Turner, infatti, ha partecipato a molte serie televisive diventate famosissime anche nel nostro Paese, come “Law and Order” o “CSI - New York”, e non sono mancate nemmeno le interpretazioni dei film al fianco di grandi interpreti, come “Synecdoche, New York” di Michel Gondry e Spike Jonze (2008) e “American gangster” di Ridley Scott (2007).



Eric B. Turner è stato anche attore e musicista in Rent, Sunfish - Il Musical, Ain't Misbehavin e Lil Shop of Horros, tutti musical di Broadway. Ha cantato con Mariah Carey, Antony Hamilton, Anita Baker, Karen Clark-Sheard. Si è inoltre esibito al Ballo inaugurale del 2009 alla Casa Bianca, davanti all'allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Il concerto è stato organizzato dall'amministrazione comunale di Stintino, in collaborazione con La Mirò.



