Questa mattina, il sindaco Mario Bruno ha presentato alla stampa i dettagli di tutti i progetti ricadenti nel territorio comunale all´interno del Progetto di sviluppo territoriale "Rete metropolitana del nord Sardegna, un territorio di città" Città in Rete: gli investimenti su Alghero



ALGHERO - Si va dalla realizzazione del nuovo e moderno Centro anziani, alla valorizzazione delle aree archeologiche e del geosito di Capo Caccia. Ma anche la realizzazione delle opere di mitigazione del carico organico nella laguna del Calich con la sua valorizzazione ed il completamento dei percorsi di fruizione dell'area umida, l'implementazione della rete sentieristica di Porto Conte ed il potenziamento della mobilità sostenibile. La valorizzazione del sistema museale con interventi sul sistema bibliotecario e l'allestimento del percorso espositivo "Senyal del Judici". Ed ancora tanti interventi in opere pubbliche ed attrezzature per grandi eventi, promozione e marketing turistico.



Il Progetto di sviluppo territoriale “Rete metropolitana del nord Sardegna, un territorio di città” prevede una strategia di sviluppo locale che punta a ridisegnare il nord-ovest della Sardegna come un’unica grande città-territorio, organizzata secondo un sistema a rete che vede coinvolti i principali attori locali (istituzionali e del mondo economico-sociale) nella gestione delle politiche e dei servizi per il territorio. Ricucendo le differenze tra le otto realtà territoriali ed operando in una prospettiva tesa a valorizzare le peculiarità di ciascuna di esse in un’ottica di integrazione e sinergia, da un lato, il progetto affianca la valorizzazione turistica degli attrattori culturali al consolidamento della proposta di tipo ambientale, rafforzando le connessioni fisiche e tematiche, anche nell’ottica di attrarre specifici segmenti di turismo; dall'altro, interviene nell'ottica di un generale innalzamento della qualità della vita delle popolazioni residenti, attraverso la riqualificazione e l’ampliamento delle dotazioni in ambito sociale e sportivo. Infine, in modo trasversale il progetto di sviluppo territoriale sostiene i processi di innovazione in seno al tessuto economico locale, sostenendo il dinamismo imprenditoriale in materia di valorizzazione culturale e turistica nei centri della Rete metropolitana.



Questa mattina (martedì), il sindaco di Alghero Mario Bruno, alla presenza del vicesindaco Gabriella Esposito, degli assessori comunali Alessandro Balzani e Lalla Cavazzutti, accompagnati dal direttore del Parco regionale di Porto Conte Mariano Mariani e dalla responsabile dell'Ufficio Programmazione del Comune, ha presentato alla stampa i dettagli di tutti i progetti ricadenti nel territorio comunale. Cultura, mobilità, ambiente, turismo ed ospitalità gli asset su cui s'investono milioni di euro per lo sviluppo e la crescita.



