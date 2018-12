Condividi | Red 14:03 La Guardia di finanza ha sanzionato le aziende per evasione dell´imposta sui passeggeri. E´ stato calcolato che sono stati sottratti al Fisco oltre 2,5milioni di euro Aerotaxi: sanzionate 54 società



OLBIA - Nell’ambito dei controlli disposti dal Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari, nel settore della tutela della sicurezza economicofinanziaria del Paese, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno scoperto un sistema evasivo posto in essere da diverse società che gestiscono il servizio di aerotaxi finalizzato alla sottrazione al fisco dell’imposta erariale. Con la collaborazione dell’Ente nazionale aviazione civile e del gestore dell’aeroporto “Costa Smeralda”, le Fiamme gialle galluresi hanno acquisito i dati di tutti i voli effettuati sullo scalo olbiese dalle società operanti servizi di aerotaxi, utilizzati prevalentemente dai facoltosi turisti che ogni anno scelgono la Sardegna come meta delle proprie vacanze.



L'analisi ed il riscontro dei dati sul campo (eseguita su oltre 30mila movimenti aerei effettuati da 387 diverse società, per un totale di oltre 58mila passeggeri transitati) hanno consentito di accertare che cinquantaquattro compagnie di volo straniere, per la maggior parte comunitarie, non avevano rispettato le disposizioni normative regolanti il settore constatando violazioni su circa 8mila movimenti aerei, per un totale complessivo di 15.700 passeggeri. Al termine delle attività ispettive, durate circa un anno, i militari hanno accertato un debito verso l'Erario pari a complessivi 2.601.950euro, di cui 2milioni quale imposta dovuta e 600.450euro quale sanzione accessoria relativamente alla violazione della normativa introdotta a partire dal 2011, che prevede il pagamento in capo al passeggero di un'imposta in misura fissa pari a 100euro in caso di tragitto inferiore a 1.500chilometri e 200 per le percorrenze superiori, con obbligo di versamento da parte del vettore aereo.