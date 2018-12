Condividi | S.O. 10:35 L´annuncio arriva dal commissario Zoffili e la conferma dallo stesso consigliere comunale di Alghero, ieri assente in Consiglio comunale. «Sono frastornato e credo di non avere completamente realizzato la cosa» Ufficiale: Pais candidato Lega in Regione



Il pensiero più intenso del neocandidato è per il padre Angelo. «Il mio più grande sostenitore e che in questo momento non potrà essere al mio fianco. Come sempre ha fatto e oggi mi manca la sua vicinanza fisica. Però so che, insieme, e con l'aiuto di tutti, faremo grandi cose. Grazie alla Lega che ha creduto in me fin dal primo giorno attribuendomi grandi responsabilità,» conclude Michele Pais. Tra i dati certamente più interessanti la sfida ad Alghero tutta a destra e interna a Forza Italia che ricandida l'uscente Marco Tedde. Non è mistero, infatti, l'antagonismo che divide i due rivali. Commenti ALGHERO - «Stanotte non ho dormito, lo confesso. Pensavo alle mille cose che mi aspettavano. Pensavo che da oggi inizia una battaglia molto più grande. Pensavo a tutti questi anni di politica, sacrificanti, ma esaltanti che mi hanno portato fino a qui. Pensavo alla mia famiglia, agli amici, alle tante persone che ho incontrato e mi hanno arricchito nel mio lungo percorso». Michele Pais, già assessore ad Alghero con le Giunte Tedde, più volte consigliere comunale, sarà il candidato della lega ad Alghero.L'annuncio arriva dal commissario della Lega per la Sardegna Eugenio Zoffili e la conferma dallo stesso Pais. Non si tratta di una novità, le indiscrezioni sulla probabile candidatura erano pubbliche da mesi, ma certamente la presenza dell'ex Alleanza Nazionale in corsa per uno scranno in Via Roma arricchirà il già affollato parterre dei contendenti.Il pensiero più intenso del neocandidato è per il padre Angelo. «Il mio più grande sostenitore e che in questo momento non potrà essere al mio fianco. Come sempre ha fatto e oggi mi manca la sua vicinanza fisica. Però so che, insieme, e con l'aiuto di tutti, faremo grandi cose. Grazie alla Lega che ha creduto in me fin dal primo giorno attribuendomi grandi responsabilità,» conclude Michele Pais. Tra i dati certamente più interessanti la sfida ad Alghero tutta a destra e interna a Forza Italia che ricandida l'uscente Marco Tedde. Non è mistero, infatti, l'antagonismo che divide i due rivali.