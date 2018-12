Condividi | Red 9:33 Studenti delle scuole superiori ed universitari a confronto per parlare delle esperienze e delle scelte da affrontare per il proprio futuro. Presenti anche “Wau” e Sportello Lavoro OrientAlghero: due giornate per gli studenti



ALGHERO - La Consulta Giovani Alghero, con il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, organizza due giornate di orientamento universitario e professionale durante le quali i giovani della città (in particolare chi sta per uscire dagli istituti superiori cittadini) potranno incontrare altri ragazzi algheresi provenienti da diverse università italiane, che racconteranno l'esperienza personale nei relativi corsi di studio. Invece, per chi ha già le idee chiare sul proprio futuro, saranno presenti i ragazzi di “Wau test ammissione”, per la preparazione ai test d'ingresso universitari, e lo Sportello Lavoro del Comune di Alghero, per l'orientamento al mondo del lavoro.



Le due giornate si svolgeranno all'interno dell'ex Mercato civico di Via Sassari, giovedì 20 dicembre, dalle 16 alle 19, e venerdì 21, dalle 16 alle 21. Va ricordato come la Consulta Giovanile sia un organo comunale voluto dai ragazzi della città con lo scopo di facilitare le relazioni tra "giovani" e Pubblica amministrazione. I giovani algheresi, d'età compresa tra i diciotto ed i trent'anni, possono costruire una città nuova attraverso eventi, mostre, fiere, dibattiti, attività e proposte.