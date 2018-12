Condividi | Red 22:27 In occasione dei diversi eventi natalizi e di fine anno programmati dall´assessore alla Cultura Giovanni Piras e dall´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Quirico Meloni, domani sera, nella sala Angelo Diez de Su Palatu ‘e sas Iscolas, verrà presentato il documentario “Ammentos. Il lavoro nel ricordo dei nostri anziani”, realizzato dai volontari del progetto di Servizio civile nazionale “Promuoviamo la bellezza di Villanova Monteleone” Eventi di Natale a Villanova Monteleone



VILLANOVA MONTELEONE - In occasione dei diversi eventi natalizi e di fine anno programmati dall'assessore alla Cultura Giovanni Piras e dall'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Quirico Meloni, domani, martedì 18 dicembre, alle 19, nella sala Angelo Diez de Su Palatu ‘e sas Iscolas, verrà presentato il documentario “Ammentos. Il lavoro nel ricordo dei nostri anziani”, realizzato dai volontari del progetto di Servizio civile nazionale “Promuoviamo la bellezza di Villanova Monteleone”. I volontari Alessia Doppiu, Angelica Piras, Eleonora Unale e Roberto Solinas, coordinati dall'Olp Raimondo Meloni e supportati dall'Amministrazione, hanno realizzato in questi mesi una serie di interviste ad alcuni anziani del paese, la cui età media si attesta intorno agli ottantasette anni.



Il progetto ha come tema principale il lavoro e la sua dignità, temi oggi spesso dimenticati. Il documentario, arricchito di aneddoti sulla giornata-tipo lavorativa degli intervistati, riesce a fornire un valido metro di paragone con la realtà attuale ed uno spunto di riflessione sugli agi, ma anche sulle nuove problematiche della società moderna.



