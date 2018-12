Condividi | Red 15:01 Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Sassari, nei confronti dei presunti responsabili, in concorso tra loro, di alcuni gravi episodi, fra i quali l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco rivolti verso un’abitazione in pieno centro storico, della detenzione illegale di armi da fuoco, di minacce, dell’incendio doloso di alcune autovetture e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il tutto aggravato dal fatto di essersi avvalsi dell’ausilio di minorenni Spari e minacce: 12 arresti a Sassari



SASSARI - Nel corso delle prime ore di oggi (lunedì), gli uomini della Polizia di Stato e del Comando provinciale della Guardia di finanza hanno dato esecuzione a sette ordinanze di custodia cautelare in carcere ed a cinque misure cautelari agli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sassari nei confronti dei presunti responsabili, in concorso tra loro, di alcuni gravi episodi, fra i quali l’esplosione di numerosi colpi d’arma da fuoco rivolti verso un’abitazione in pieno centro storico, della detenzione illegale di armi da fuoco, di minacce, dell’incendio doloso di alcune autovetture, e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il tutto aggravato dal fatto di essersi avvalsi dell’ausilio di minorenni.



Sempre oggi, sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione crimine "Sardegna", dai militari del Nucleo Polizia economico finanziaria della Guardia finanza di Sassari , con le unità cinofile di Polizia e Finanza, dieci perquisizioni domiciliari, che hanno permesso di sequestrare circa 200grammi di marijuana, 3grammi di cocaina, una pistola ad aria compressa, tipo Beretta Fs, identica a quelle in dotazione alle Forze di Polizia, nonchè numerosi telefoni cellulari e relative sim. Nel corso delle indagini, erano già state sequestrate due pistole (una semiautomatica ed un revolver), sulle quali sono in corso accertamenti tecnici anche per verificare la loro compatibilità con i fatti accaduti nel centro storico cittadino. Tutte le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Sassari.