Giornata della trasparenza a Cagliari

CAGLIARI - “La Trasparenza a presidio della legalità” è il titolo della Giornata organizzata dall’Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione autonoma della Sardegna, in collaborazione con il Servizio della comunicazione per la Giornata della trasparenza, che si terrà domani, martedì 18 dicembre, alle 9, nella sala cineteatro “Nanni Loy”, in Via Trentino, a Cagliari. La trasparenza degli atti ha un ruolo sempre più centrale nella vita delle Pubbliche amministrazioni, perché assicura il diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni ed esercitare un controllo costante che incentiva la responsabilità degli amministratori nell’esercizio delle loro funzioni. Tanto più il patrimonio informativo pubblico è aperto ed accessibile, tanto più si concretizza la partecipazione attiva dei cittadini nelle scelte di interesse collettivo.



La Giornata si aprirà con i saluti istituzionali del presidente della Regione Francesco Pigliaru e seguiranno una serie di interventi incentrati sul rapporto tra trasparenza, anticorruzione, libertà di informazione e partecipazione. Di “Anticorruzione e trasparenza–ruolo e responsabilità del Rac” parlerà Ornella Cauli, responsabile dell'Ufficio Anticorruzione della Regione. A seguire, l’intervento della rettore dell’Università degli studi di Cagliari Maria Del Zompo. Paola Pau, direttore del Servizio comunicazione della Presidenza, tratterà il tema “La Comunicazione istituzionale funzionale alla trasparenza”, mentre il componente della Commissione Privacy del Consiglio nazionale forense Giovanni Battista Gallus approfondirà l’aspetto della “Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali. D.P.R.679/2016”.



Sarà la volta dell'avvocato Marcello Spissu, di Trasparency international, che parlerà di “Freedom of internet acts (Foia)”. Interverranno poi il presidente dell’Ordine dei giornalisti Sardegna Francesco Birocchi su “Foia-trasparenza e della libertà di informazione”, Paolo De Angelis, della Procura della Repubblica di Cagliari, su “Trasparenza e anticorruzione”, il generale Gioacchino Angeloni del Comando regionale della Guardia di finanza su “Trasparenza a presidio dell'antiriciclaggio”, Daniele Congiu del Servizio comunicazione della presidenza su “ParteciPa” ed infine, sul tema “UniCa per l’etica”, Roberto Pireddu dell’Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università di Cagliari.



