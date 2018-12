Condividi | S.O. 6:58 Grossi investimenti sull'aeroporto e la qualità della vita. Si chiude oggi a Sassari il contratto tra Rete Metropolitana che comprende le città di Sassari, Alghero, Porto Torres, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sennori, Stintino e Regione Sardegna Oggi la firma da 75 milioni di euro



SASSARI - Le politiche di sviluppo del nord-ovest della Sardegna e le reti infrastrutturali, la qualità della vita, la governance, la competitività, gli attrattori culturali e ambientali. Sono questi gli asset strategici individuati nel contratto di programmazione territoriale del Sassarese, che sarà presentato ufficialmente alla presenza degli esponenti del partenariato socio-economico.



Oggi (lunedì) la storica firma in programma a Sassari, nel Padiglione Tavolara all'interno dei Giardini Pubblici, alla presenza di tutti i sindaci delle città di Sassari, Alghero, Porto Torres, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sennori, Stintino e Regione Sardegna, rappresentata dai massimi esponenti, il presidente Francesco Pigliaru col suo vice e assessore alle Finanze, Raffaela Paci. "Un territorio di città". Si tratta del più ampio progetto finanziato all'interno della programmazione territoriale regionale.



