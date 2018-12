Condividi | Red 11:07 La Direzione generale dell´Aou Sassari ha annunciato la pubblicazione delle delibere con le graduatorie e il bando di concorso per otto operatori socio sanitari Stabilizzazioni Aou: entro il 31 la firma contratti



SASSARI - Stabilizzazioni e concorso per otto operatori socio sanitari: questi i due punti fondamentali presentati dalla Direzione generale dell'Aou di Sassari durante la riunione con le organizzazioni sindacali e Rsu aziendale, nella sala riunioni al settimo piano del Santissima Annunziata. La Direzione, proprio in apertura di riunione, ha annunciato la pubblicazione di venticinque delibere con le quali vengono approvate le graduatorie per la stabilizzazione del personale.



Si tratta in totale di 229 persone tra medici, personale del comparto sanitario, amministrativo e tecnico: trentotto dirigenti medici e nove tra dirigenti biologi, dirigente psicologo e dirigente fisico. Nel caso dell'area sanitaria del comparto, la più numerosa, sono 156 i lavoratori che l'Azienda di Viale San Pietro si avvia a stabilizzare. Per l'area tecnico-amministrativa del comparto, l'inserimento è di ventisei unità lavorative. Il direttore generale Antonio D'Urso, con il direttore amministrativo Lorenzo Pescini, il direttore sanitario Nicolò Orrù ed il direttore della struttura Risorse umane Chiara Seazzu, ha fatto sapere che la firma dei relativi contratti a tempo indeterminato è prevista entro lunedì 31 dicembre, con decorrenza primo gennaio 2019.



La Direzione ha annunciato anche la pubblicazione della delibera per l'indizione del bando di concorso di otto operatori socio sanitari. Una notizia fortemente attesa dai sindacati era poi quella sulle scadenze dei contratti a tempo determinato previste per la fine 2018. La Direzione ha fatto sapere che, salvo diversa indicazione della Regione autonoma della Sardegna, saranno prorogati fino a giugno 2019 e sarà poi necessario attendere la seconda metà di gennaio, per capire se saranno disponibili ulteriori fondi per ulteriori rinnovi dei contratti. Sulle fasce e sulle produttività le parti si sono accordate per trattare i temi in una successiva riunione che verrà calendarizzata entro questa settimana. In conclusione, la notizia sui buoni pasto. Il direttore generale ha fatto sapere che è stata aggiudicata la gara per la convenzione dei buoni pasto, lotto 8 Sardegna, alla ditta Repas lunch coupon. La convenzione sarà attiva a partire da venerdì 21 dicembre e non appena acquistati i buoni pasto saranno distribuiti nel più breve tempo possibile.



