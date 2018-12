Condividi | Red 9:03 Si è tenuta ieri, ad Uri, la Coppa di Natale di karate. Più di trecento gli atleti partecipanti da tutta la Sardegna. La società algherese ha partecipato e, grazie a numerose vittorie e piazzamenti dei propri atleti, sia nel Kata, sia nel Kumite, si è classificata al primo posto Alla Martial gym la Coppa di Natale



ALGHERO - Si è tenuta ieri (domenica), ad Uri, la Coppa di Natale di karate. Più di trecento gli atleti partecipanti da tutta la Sardegna. La società Martial gym di Alghero ha partecipato e, grazie a numerose vittorie e piazzamenti dei propri atleti, sia nel Kata, sia nel Kumite, si è classificata al primo posto.



Grande soddisfazione da parte dei maestri per questa importante gara che chiude in bellezza il 2018. Ma non c'è tempo per fermarsi a guardare i trofei. Infatti, sono tanti gli appuntamenti agonistici 2019, che già da gennaio attendono gli atleti.