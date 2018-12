Condividi | Red 21:29 La rappresentante del Movimento 5 stelle alla Camera dei deputati è stata aggredita ieri sera, mentre usciva da un supermercato di Nuoro, finendo la sua giornata al Pronto soccorso. La Polizia è al lavoro per ricostruire gli eventi ed identificare l´aggressore Insultata e picchiata la deputata Lapia



NUORO – Ieri sera (sabato), la deputata del Movimento 5 stelle Mara Lapia è stata aggredita mentre usciva da un supermercato di Nuoro, finendo la sua giornata al Pronto soccorso. La Polizia è al lavoro per ricostruire gli eventi ed identificare l'aggressore. Secondo le prime versioni, l'onorevole stava facendo la spesa, quando ha avuto un alterco con un uomo, all'altezza della cassa. Lo stesso ha seguito la Lapia fuori dall'esercizio commerciale, colpendola con calci e pugni, causandole varie contusioni e la frattura di una costola. Tante le dichiarazioni di solidarietà all'onorevole Lapia.



«Desidero esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla deputata del Movimento 5 Stelle Mara Lapia, brutalmente aggredita ieri, prima verbalmente poi fisicamente, mentre si trovava in un supermarket a Nuoro. Si tratta di un fatto inaccettabile e ingiustificabile, soprattutto perché rivolto da un uomo contro una donna. Condanniamo ogni tipo di violenza ma quella contro le donne è particolarmente odiosa e merita tutta la nostra riprovazione - Afferma il candidato alla presidenza della Regione del Movimento 5 Stelle Francesco Desogus - Ho sentito telefonicamente Mara e le ho espresso tutta la solidarietà del Movimento 5 Stelle sardo. Nei prossimi giorni andrò a trovarla. Mara è una donna forte e si riprenderà da questa terribile esperienza. Noi le siamo vicini in questo momento e le auguriamo di poter tornare presto in parlamento per riprendere il suo lavoro a favore dei cittadini. Ora confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine che ieri sono intervenute prontamente (e per questo le ringraziamo), e che adesso sicuramente identificheranno gli autori di questa aggressione. Forza Mara, siamo tutti con te».



«A nome del gruppo parlamentare Lega-Salvini premier alla Camera esprimo totale solidarietà e vicinanza alla collega Mara Lapia aggredita prima verbalmente e poi fisicamente in un supermercato di Nuoro. Un fatto di inaudita gravità – ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari - consumato ai danni di una donna ancor prima che di una parlamentare della Repubblica italiana. Confidiamo nel lavoro degli inquirenti affinché consegnino il responsabile alla giustizia. Alla collega Lapia gli auguri più sentiti di pronta guarigione e di un suo pronto ritorno tra i banchi di Montecitorio». «L'aggressione alla deputata Mara Lapia avvenuta a Nuoro è un fatto gravissimo – rilancia il deputato Eugenio Zoffili, commissario della Lega per la Sardegna - Il responsabile pagherà caro per questo gesto tanto violento quanto vile. Esprimo solidarietà alla collega, che conosco personalmente. Sto partendo proprio per la Sardegna, dove domani chiederò un incontro al prefetto e andrò a farle visita. Al rientro a Roma depositerò un’interpellanza urgente al ministro dell’Interno Matteo Salvini, con cui sono in contatto per ulteriori approfondimenti».



Solidarietà anche dall'Isola. «Apprendiamo dagli organi di informazione della brutale aggressione, in un supermercato di Nuoro, della deputata Mara Lapia. Non posso che condannare il gesto ed esprimere solidarietà. La contrapposizione politica non deve mai trascendere. Il rispetto delle persone è alla base del vivere civile», ha dichiarato il segretario regionale del Pd Emanuele Cani. «Aprendo in questo momento, il grave fatto di aggressione morale e fisica, subita dalla parlamentare Mara Lapia nella città di Nuoro a causa di un uomo all’interno di un negozio. Esprimo la mia piena solidarietà alla Parlamentare Mara Lapia – ha dichiarato Tore Piana, a nome del partito Energie per l’italia Sardegna - non c’è e non potrà mai esserci nessuna differenza di opinione politica che possa giustificare forme di violenza verbale e fisica. La Sardegna e Nuoro in particolare, rappresentano un’isola e una città pacifica dove i valori del rispetto e la solidarietà sono e rappresentano priorità e modello di convivenza. L’episodio accaduto alla parlamentare non rappresenta per niente il popolo sardo e la comunità nuorese».



