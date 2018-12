Condividi | Red 21:02 Il 54enne ittirese Francesco Simula è deceduto in seguito ad un incidente a bordo della sua motocicletta. Per cause non ancora accertate, l´uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada Incidente mortale sulla vecchia Alghero-Ittiri



ALGHERO - Incidente mortale sulla vecchia Provinciale che congiunge Ittiri ad Alghero. Il 54enne ittirese Francesco Simula è deceduto in seguito ad un incidente a bordo della sua motocicletta.



Per cause non ancora accertate, l'uomo ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Alghero, che hanno effettuato i rilievi del caso.



